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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? BJK- GS muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Beşiktaş- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Süper Lig'in 28'inci haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen dev derbide FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş- Galatasaray derbisinin oynanacağı tarih ve saat taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:59
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        • 1

          Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Beşiktaş ve Galatasaray tarihinde 355. kez birbirine rakip olurken, bu karşılaşmalarda sarı kırmızılıların 126-114 üstünlüğü bulunuyor. Zorlu mücadele öncesinde, "Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" Soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

        • 2

          BEŞİKTAŞ- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Beşiktaş Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ- GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Omar Colley, Necip Uysal, Al-Musrati, Daniel Amartey, Ernest Muci, Milot Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

          Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerim Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        • 4

          354. RANDEVU

          Beşiktaş - Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan müsabakayla başladı ve o mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım bugüne kadar 354 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 126 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 114 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 495 golüne, Beşiktaş 464 golle karşılık verdi.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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