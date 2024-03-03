354. RANDEVU

Beşiktaş - Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan müsabakayla başladı ve o mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım bugüne kadar 354 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 126 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 114 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 495 golüne, Beşiktaş 464 golle karşılık verdi.