Beşiktaş - Galatasaray derbisinin yazar yorumları

Fatih Terim maçtan önce yeniden "Ocak ayı" diye transfer mesajı verdi. İyi güzel de Ocak - Temmuz bir daha Ocak derken 15-16 oyuncu aldırmış bir hocanın hala 2 transfer dönemi daha istemesi de mantıksız. Ve aslında işin öbür tarafı da bu kadro, yani Terim'in elindeki kadro öyle hocanın sürekli bahsettiği gibi "komple değişmesi gereken çöpler"den falan oluşmuyor.