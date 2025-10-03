Habertürk
        Galatasaray
        GS
        21
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Trabzonspor
        TS
        14
        Göztepe
        GÖZ
        13
        Beşiktaş
        BJK
        12
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Gençlerbirliği
        GB
        4
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:03 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:03
        Beşiktaş derbiye hazır!
        Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

        Koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması ve taktiksel uygulamalarla tamamlandı.

        Beşiktaş, Süper Lig'in 8. hafta maçında yarın derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek

        Habertürk Anasayfa