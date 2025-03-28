Savunma mı, hücum mu?
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçilirken, iki takımın savunma ve hücum performansları dikkat çekiyor. Galatasaray, 68 golle ligin en golcü takımı olurken, Beşiktaş ise kalesinde gördüğü 26 golle en az gol yiyen 2. takımı konumunda...
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Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi (yarın) kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
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Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.
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Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 karşılaşmada sahadan 22 kez galip ayrılan, 5'inde de berabere kalan namağlup Galatasaray, hanesine yazdırdığı 71 puanla zirvede yer alıyor.
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İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan derbiden sarı-kırmızılı ekip 3 puanla ayrıldı. Ligin 10. haftasında RAMS Park'ta yapılan derbiyi ev sahibi takım, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golü son anlarda Ernest Muçi'den geldi.
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LİGDE SON 3 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ile yaptığı son 3 lig maçını kazandı. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a karşı Süper Lig müsabakalarında son galibiyetini 30 Nisan 2023'te sahasında 3-1'lik skorla elde etti. Sonraki süreçte yapılan lig mücadelelerinden Galatasaray üç puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu derbilerde 2 kez 2-1, bir kez de 1-0'lık skorla galibiyet aldı.
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Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, cumartesi akşamı hem rekabetteki galibiyet serisini 4 maça çıkarmak hem de ligdeki namağlup ünvanını korumak için mücadele edecek.
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Öte yandan bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılar hücum, siyah-beyazlılar da savunma performansıyla öne çıkıyor.
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Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 27 müsabakada sadece evinde oynadığı Fenerbahçe derbisinde gol kaydedemedi. Sarı-kırmızılılar, ayrıca bu sezon ligde attığı 68 golle zirvede yer alıyor. Aslan'da hücumda Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün etkili oluyor.
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Siyah-beyazlılar ise 39 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kartal'da goller daha çok Ciro Immobile, Rafa Silva ve Ernest Muçi'den geldi.
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BEŞİKTAŞ EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIM
Beşiktaş, savunmada sergilediği performansla bu alanda en iyi takımlarından biri olarak yer alıyor. Siyah-beyazlılar, oynadığı 26 karşılaşmada kalesinde 26 gole engel olamazken, 9 müsabakayı da gol yemeden tamamladı. Kartal, ayrıca Fenerbahçe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak bulunuyor.
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Beşiktaş'ta, bu sezon ligde Mert Günok 25, Ersin Destanoğlu da 1 maçta forma giydi. Ersin, ligin ilk yarısında deplasmandaki Galatasaray derbisinde oynamıştı.
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G.SARAY 9 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI
Galatasaray, ligde geride kalan haftalarda kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 9'unda da rakiplerine gol izni vermedi.
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Aslan'da kalede Fernando Muslera 26 maçta oynarken, Günay Güvenç de 1 müsabakada görev aldı.