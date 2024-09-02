Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Sivasspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bize hep yeni hakemler geliyor! O penaltıyı nasıl görmedi? VAR'ın vermesini mi bekliyorlar? Eğer böyleyse durum vahim! Ancak bunu hep Beşiktaş maçlarında yapmasınlar."

"Giovanni van Bronckhorst'un sakin görüntüsünün altında inanılmaz hırsı ve dinamizmi var. Her maçı kazanmak istiyor. Gio olduğu için şanslıyız. Gio da Beşiktaş gibi bir takımda olduğu için şanslı. Hedeflerimiz kesişiyor. Yapacak çok şeyi var, inşallah bu birliktelik uzun süre devam edecek. Bunu ben en çok isteyen isimlerden biriyim. Çünkü Gordon Milne ile 6 sene çalıştık. Benzer bir şeyi çok isterim."

"MACCABI MAÇI TÜRKİYE'DE OYNANACAK"

"Maccabi Tel Aviv maçı Türkiye'de oynanacak. Türkiye, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Devlet büyüklerimiz de gerekeni yapacaktır. UEFA zaten özel bir algoritma uygulamadı. Demek ki Türkiye'ye ve Beşiktaş'a güveniyorlar."

"KANAT TRANSFERİ DÜŞÜNÜLÜYOR"

"Bir kanat oyuncusu için çalışmalar devam ediyor. Benim isim söylemem yanlış. Bu işte sorumlu ekip arkadaşlarımız var. Bir transfer yapılması arzusu mevcut. Sivasspor maçında da zaman zaman 5-4-1 oynayan rakibe karşı bireysel yeteneklerde eksik kaldık. Daha fırsat vermediğimiz oyuncular var. Can Keleş var, o da süre alacak. Öncelikli olarak bir kanat transferi düşünülüyor, inşallah başaracağız."