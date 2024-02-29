Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        72
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Fernando Santos'la kalesini gole kapattı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Fernando Santos'la kalesini gole kapattı!

        Beşiktaş'ın başında 11 maça çıkan teknik direktör Fernando Santos, yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Son maçlarda özellikle savunmada başarılı bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, son 6 maçta kalesinde sadece 1 gole izin verdi.

        Giriş: 29.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 29.02.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savunma profesörü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Beşiktaş'ta Fernando Santos etkisi kendini göstermeye başladı.

        Portekizli teknik adamın daha önce çalıştırdığı takımlar savunmadaki başarılı performansıyla dikkat çekerken, deneyimli hoca bu alandaki başarısını siyah-beyazlılara da taşıdı.

        SON 6 MAÇTA 1 GOL YEDİ

        Son maçlarda rakip hücumculara kalesinde kolay gol şansı vermeyen Beşiktaş, son 6 karşılaşmada sadece 1 gol yedi. Bu süreçte sadece Antalyaspor ile oynanan kupa maçında kalesinde 1 gole izin veren siyah-beyazlılar, diğer 5 maçta ise kalesini gole kapattı.

        İŞTE O MAÇLAR:

        2-0 - Trabzonspor

        2-1 - Antalyaspor (Türkiye Kupası)

        0-0 - Kayserispor

        2-0 - Konyaspor

        2-0 - İstanbulspor

        2-0 - Konyaspor (Türkiye Kupası)

        REKLAM

        Beşiktaş söz konusu 6 maçın öncesinde oynadığı 6 karşılaşmada ise kalesinde tam 8 gol görmüştü.

        Siyah-beyazlılarda gün geçtikçe hem Santos oyunculara, hem de oyuncular Santos'a uyum sağladı ve bu sayede özellikle savunmada takımın performansı üst seviyeye çıktı.

        HÜCUMDA DA TOPARLANMA VAR

        Beşiktaş, son 6 maçtaki performansıyla savunmanın yanı sıra hücumda da kıpırdanma yaşadı. Siyah-beyazlılar, son 6 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

        Kartal bundan önceki 6 maçlık periyotta ise 8 gol atmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        2023 büyüme rakamları açıklandı
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        Adana'da kahvehanede dikkat çeken yasak
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        İstanbul'da güpegündüz uzun namlulu silahlarla saldırı!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Kimler kıdem tazminatı alabilir?
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Sis ve pus etkili olacak
        Sis ve pus etkili olacak
        "Rakibini ciddiye aldı"
        "Rakibini ciddiye aldı"
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        Avrupa'nın en yaşlı kralı hastanede
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Bursa kıyılarında mavi renkli parlamalar
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Piyasayı ne etkiliyor?
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Apple'dan yapay zeka açıklaması
        Apple'dan yapay zeka açıklaması
        Habertürk Anasayfa