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Beşiktaş - Fenerbahçe yazar yorumları

Süper Lig'in 36. haftasındaki derbide Beşiktaş, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi ve Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi

09.05.2022 - 10:15 | Güncelleme: FUTBOL

  • SİNAN VARDAR: Derbi beklenenin aksine oldukça gergin başladı. Beşiktaş savunması nasıl dizilecek derken Fenerbahçe'nin Novak'la erken bir golle öne geçmesi maça ayrı bir hava getirdi. Beşiktaş, Larin'den gol beklerken Kanadalı golcünün savunmada ofsaytı bozması ve kaçırdığı goller garip ötesiydi. Batshuayi, bu golün hemen ardından penaltıyı yine kaçırırken bir kez daha saç baş yolma sanatını sergiledi.

  • SİNAN VARDAR: Ama Beşiktaşlı futbolcular o kadar istekli oynadılar ki; tribünler daha da ateşlendi. Beşiktaş tam anlamıyla ilk 65 dakika alev aldı. Sezon başından çok eleştirdiğimiz Kenan Karaman dün çok iyi performans gösterdi. Ghezzal takımı harika yönetirken; Umut, Rıdvan, zaman zaman da Josef müthiş bir özveriyle Beşiktaş'ı hücuma taşıdılar.

  • ERMAN TOROĞLU: Sezon sonu olmasına rağmen heyecanlı bir maç oldu. Kalite yoktu belki ama mücadele iyiydi. İlk 20 dakika iki takım da sinirliydi. Maç bittikten sonra da çok güzel görüntüler vardı. Beşiktaş teknik adamının sanki seneye iyi işler yapacakmış gibi bir görüntüsü var. Mesela Emirhan'ı şu maçta 90 dakika kullandı, iyi de yaptı.İki takım arasındaki görüntüye baktığınızda Beşiktaş bir penaltı kaçırdı, bir topu da direkten döndü. Dün akşamın şanssız takımı Beşiktaş'tı.

  • GÜRCAN BİLGİÇ: Stadın baskısını kaldıramadı Fenerbahçeli oyuncuların birçoğu. Ön taraftaki Beşiktaş baskısı hep sonuç verdi. Kalabalık geldiler, sıkıştırdılar, hataya zorladılar ve oyun kurdurmadılar. Uzun top oynadıkça, Serdar Dursun'un da yetersizliği ortaya çıktı. Top tutamadı, Welinton tarafından imha edildi. İş Mert Hakan ve İrfan Can'a düştü.

  • TURGAY DEMİR: Maç öncesi yorumumda, "Bol pozisyon olur ama o kadar beceriksiz forvetler var ki, maç golsüz bitse şaşırmam" demiştim. Şaşırdım mı, hayır! Beşiktaş'ın şu maçtaki en önemli kazanımı Emirhan'dır. Çok net oynadı, cesurdu, topla dripling yaptı, harika paslar attı. Batshuayi'ye gönderdiği bir top var ki şapka çıkarılacak cinstendi. Emirhan'ı keyifle izledik, keşke Arda Güler'i de izleme şansımız olsaydı. O da ayrı bir renk katardı derbiye. 

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