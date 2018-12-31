Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; ekonomik olarak kötü durumda olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arası transfer döneminde birbirleriyle takas yapma yoluna gidecek gibi görünüyor.

Tolgay Arslan - Ozan Tufan haberleriyle gündeme gelen takas konusunda sadece bu iki oyuncunun değil, başka futbolcuların da ezeli rakiplere transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Serdar Aziz; Galatasaray, Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Ozan Tufan; Beşiktaş, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan için pusuda bekliyor.

Sezon başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakiplerin birbiri arasında transfer yapabilmesi gerektiğini söyleyerek sinyali vermişti. '3 büyükler'in başkanlarının yapacağı görüşmeler sonucunda devre arası transfer dönemi sürpriz imzalara gebe.