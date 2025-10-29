Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Derbi mücadelesi için geri sayım sürerken, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının biletlerin satışa çıkacağı tarih, taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, iki takım açısından 3 puandan fazlasını ifade ediyor. Peki, "Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?" İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı başlama saati...