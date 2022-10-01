Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır: Tek soru işareti stoper - FB, BJK derbi haberleri

Beşiktaş derbiye hazır: Tek soru işareti stoper

Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlanmak üzere... Sakat oyuncuların durumu netleşirken Valerien Ismael tek bölge dışında 11'ini belirledi. İşte Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler

01.10.2022 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah beyazlılar, geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak taraftarını mutlu edecek bir performansa ulaşamadı. 

     

  • Son iki maçında Medipol Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 yenilen Valerien Ismael'in öğrencileri, bir sonraki maçta da İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak bir anda 4'üncülüğe kadar geriledi. Puan kayıplarının yanı sıra oynanan oyunun da ilk haftalara göre gerileme göstermesi, takımın eleştirilmesine ve hedefe teknik direktör Valerien Ismael'in konmasına neden olmuştu. 

  • Bu duruma hemen el koyan başkan Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı, Ismael'e olan güvenlerini dile getirdiler ve Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyet ve futbolcuları rahatlatmış oldular.

  • Eleştirilerin hedefindeki Valerien Ismael ise hafta içinde yaptırdığı antrenmanlarda, tamamen kazanmaya odaklı çalışmalarla futbolcuları motive etmeye ve takımı hazır hale getirmeye gayret gösterdi.

  • Futbolcuların moralinin oldukça yerinde olduğu gözlemlenirken, tüm konsantrasyon Fenerbahçe'yi yenerek iki maçlık kötü gidişe son vermek ve tekrar iyi futbol oynamaya başlamak üstüne.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.