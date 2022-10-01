Siyah-beyazlı takıma karşı bugüne dek oynadığı 5 karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gören Altay, Beşiktaş'tan toplam 9 gol yedi. Altay, Beşiktaş'a karşı oynadığı 5 maçta bir kez 4, bir kez 2 ve 3 kez bir gole engel olamadı.