Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Süper Lig'de 8. haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesi olan Beşiktaş Fenerbahçe maçının biletlerinin çıkıp çıkmadığı ve fiyatlarının ne kadar olduğu da merak konusu oldu. İşte hem zorlu derbi hem de biletleri ile ilgili son bilgiler...