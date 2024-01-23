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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş evinde yine puan kaybetti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş evinde yine puan kaybetti

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım unvanıyla oynadığı 11. müsabakada 5. kez puan kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 22:31 Güncelleme: 23.01.2024 - 22:31
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Tüpraş Stadı'nda oynanan ve Adana Demirspor'un 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı müsabakada iki takım da gol bulmayı başaramadı ve karşılaşma 0-0 tamamlandı.

        Bu sonuçla 3. beraberliğini yaşayan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı. Ligde 10. kez berabere kalan Adana Demirspor ise puanını 31 yaptı.

        Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım unvanıyla oynadığı 11. müsabakada 5. kez puan kaybetti.

        Tüpraş Stadı'nda çıktığı bu maçların 6'sını kazanan siyah-beyazlılar, puan kaybı yaşadığı karşılaşmalarda ise 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

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