Beşiktaş, EuroCup'ta GEAS Basket'e konuk olacak
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroCup K Grubu ilk haftasında 10 Ekim Perşembe günü İtalya'nın GEAS Basket takımına konuk olacak.
Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup K Grubu ilk haftasında Beşiktaş, 10 Ekim Perşembe günü İtalya'nın GEAS Basket takımına konuk olacak.
İtalya'nın Castellanza kasabasındaki Borsani Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
Turnuvaya galibiyetle başlama hedefindeki siyah-beyazlılar, K Grubu'nda GEAS Basket'in yanı sıra Portekiz'den Benfica ve Belçika'dan Basket Namur Capitale ile mücadele edecek.