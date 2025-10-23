Habertürk
        Beşiktaş erteleme maçlarında savunmada bir başka! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş erteleme maçlarında savunmada bir başka!

        Beşiktaş, bu sezon erteleme maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı. 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'u 4-0 yenen siyah-beyazlılar, 3. hafta erteleme mücadelesinde ise Konyaspor'u 2-0'la geçti.

        Giriş: 23.10.2025 - 15:17 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:17
        Erteleme maçlarında savunmada bir başka!
        Beşiktaş, Konyaspor ile oynadığı erteleme maçını 2-0 kazandı.

        Siyah-beyazlılar, bu sezon kalesini ikinci kez gole kapattı.

        Beşiktaş'ın gol yemediği maçların erteleme karşılaşmaları olması dikkat çekti.

        Siyah-beyazlılar, ertelenen ilk hafta maçında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenerken 3. Hafta erteleme maçında ise Konyaspor'u yine deplasmanda 2-0'la geçti.

        Kayserispor maçında kalede Mert Günok, savunmada ise Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai ve David Jurasek yer alırken Konyaspor maçında ise kalede Ersin, savunmada Taylan, Paulista, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz forma giydi.

        Habertürk Anasayfa