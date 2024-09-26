Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik karşılaşmada Almanya'nın güçlü ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, yükselme mücadelesinde taraftarlarının desteğini arkasına alarak önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. İşte Beşiktaş - Eintracht Frankfurt mücadelesine dair tüm detaylar...
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Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını şimdiden araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Beşiktaş - Frankfurt maçı şifresiz mi? İşte detaylar...
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BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.
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BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
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BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
26 Eylül | Ajax-Beşiktaş
3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
24 Ekim | Lyon-Beşiktaş
6 Kasım | Beşiktaş-Malmö
28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv
12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş
22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao
30 Ocak | Twente-Beşiktaş