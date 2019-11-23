Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Burak Yılmaz ile bir gol bulan siyah-beyazlı ekip, sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Ligde 12. maçında 6. kez kazanan Beşiktaş, puanını 21'e çıkararak çıkışını sürdürdü.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇ

Beşiktaş, ligdeki yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan topladı.

DEPLASMANDA ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Sezonun ilk 3 dış saha maçını yenilgiyle tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda üst üste ikinci kez kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, dış sahada Antalyaspor'u 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, 3 yenilginin ardından MKE Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.