Beşiktaş "duran topları" durduramadı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek ligde 4. mağlubiyetini yaşayan ve Güney ekibinin ilk galibiyetine şahitlik eden Beşiktaş, bu sezon duran toplardan yediği gollere çare bulamadı.

Bu sezon lig ve Avrupa'da kalesinde 34 gol gören siyah-beyazlılar, penaltı, serbest vuruş ve kornerlerden toplam 10 gol yedi.