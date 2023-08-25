Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak?
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. Temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Dinamo Kiev'i bu kez sahasında konuk edecek. İşte, Beşiktaş Dinamo Kiev play-off rövanş maçının ne zaman, hangi gün oynanacağı ve biletleri ile ilgili bilgiler...
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Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş karşılaşması için geri sayıma geçilmiş durumda. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oldukça iyi bir görüntü çizen ve şimdiye kadar çıktığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, gruplara kalma adına son maçına çıkıyor. İşte, zorlu mücadelenin günü, saati ve temsilcimizin muhtemel 11'i hakkında bilgiler...
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BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Mücadelenin yayıncı kanalı ise henüz netlik kazanmadı.
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BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11
Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Amartey, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Rashica, Cenk Tosun, Aboubakar
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BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?
Beşiktaş Dinamo Kiev play-off rövanş maçının biletleri henüz çıkmadı.
Zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıkar çıkmaz haberimizde yer alacak...
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