Beşiktaş - Denizlispor maçının yazar yorumları

N'Koudou, şahsi becerisini de katarak golü attı ve Kartal kazandı. Beşiktaş yine iyi oynamadı, yani sadece kazandı. Bu sezon birçok takım için bunu söylüyoruz. Şu anda devamlı iyi oynayarak futbolun hakkını veren Sivasspor zaten Süper Lig'in zirvesinde, yani lider durumda.