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Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı. Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Spor yazarları Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumladı

14.08.2021 - 10:15 | Güncelleme: FUTBOL

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Şampiyon olmanın bir sürü güzelliğinden biri de özgüvendir. O özgüven oyuncuya siner, seyirciye siner, sahaya bile siner.. Beşiktaş da şampiyon özgüveni ve geçen sezonki alamet-i farikalarından olan sahaya mücadele gücü koyma özelliği ile sahadaydı.

  • Beşiktaş iyi bir santrafor alacak. Kenan ve Larin de var. Güven'le falan uğraşma artık. Teixiera - sağlam bir stoper ve net golcü ile epey kuvvetli bir takım haline gelirler. Kaleyi Mert ile iyiden iyiye sağlama aldılar. Salih ve Kenan doğrudan katkı verecek isimler. Belki uygun fiyatlı bir merkez orta saha daha olabilir. 

  • ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş, Sergen Hoca'yla beraber oyun düzenini kurarken hiçbir oyuncunun varlığı veya yokluğu üzerine bunu inşa etmedi. Eksiklikler de sakatlıklar da hiçbir zaman mazeret olmadı. Var olan kim varsa, mevcut oyun sistemi içinde bu oyun kurallarına uymaya çalıştı, başarmaya çalıştı. Sonuçta dün akşam da gördüğümüz gibi kim oynarsa oynasın adaptasyonu üst seviyede sağlıyor. Bu hem sistemin gücü hem de Sergen Hoca'nın oynatabilme kabiliyeti.

  • Kenan'ı da Salih'i de performanslarıyla çok beğendim. Salih, oynama devamlılığını yakalayabilirse büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor. Yanındaki Atiba ve Souza ile uyumu üst seviyedeydi. Tabii Atiba derken yine şapkayı bir kez daha çıkartalım. Dün akşam attığı gol ve oynadığı oyunla yine büyük bir liderlik örneği gösterdi.

  • AHMET ÇAKAR: İlk maçlar çok zordur. Üstelik geçen sene şampiyon olmanın verdiği belki bir rahatlık da olabilirdi. Ama kim ne derse desin, ben Beşiktaş'ı iyi buldum. Hatta maçın ikinci yarısında çok daha iyi buldum. Adeta geçen sezondan kaldıkları yerden devam eder gibiydiler.

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