Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor. Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.

Siyah-beyazlılar, alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Gedson Fernandes ve ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden Daniel Amartey'in Rizespor maçı kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.

Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic de forma giyemeyecek. Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmezken, Demir Ege Tıknaz'ın durumu son antrenmanın ardından netleşecek.