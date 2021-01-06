Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.
BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19:00
HAKEM: Serkan Ok
YAYIN: BeIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan, Nkoudou, Aboubakar, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda
TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas
MAÇTAN NOTLAR
Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 10 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 31 puan topladı. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puan elde etti.
4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Süper Lig'de 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, son 4 maçını kazandı. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.
EVİNDE 5 MAÇTIR KAZANIYOR
Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş, evindeki son 5 maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.
SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ
Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta ayrıca gol yemedi. Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
ABOUBAKAR VE GHEZZAL DÖNDÜ
Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden ve bugün takıma dahil olan Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi. Sakatlığı geçen Rachid Ghezzal de kamp kadrosunda yer aldı. Takımla çalışmalara başlayan Adem Ljajic ile Gökhan Töre kadroda bulunmuyor.
MENSAH VE VIDA SINIRDA
Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Çaykur Rizespor maçında da aynı durumu yaşarsa, 18. haftada Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
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