Ligde istediği sonuçları elde edemeyen, Avrupa'ya da veda eden Beşiktaş'ta gözler transfere çevrilmişken flaş bir gelişme yaşandı. İkinci yarı öncesinde forvet transferi yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz transferinde sona yaklaştı.

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli golcüyle anlaşma sağlandı. BİP Spor'un haberine göre Beşiktaş, Burak Yılmaz ile senelik 2,2 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Trabzonspor'dan yaklaşık 3 milyon alacağı bulunan Burak Yılmaz'ın bu paradan vazgeçtiği belirtilen haberde tecrübeli golcünün önümüzdeki 6 ay için siyah-beyazlılardan 1,1 milyon Euro alacağı da kaydedildi.

İlk olarak 2006 yılında Antalyaspor’dan Beşiktaş’a transfer olan golcü oyuncu, 2007-2008 sezonunun devre arasında, Filip Holosko transferi karşılığı Manisaspor'a takas olmuştu.

2008 Ocak ayında Beşiktaş’tan ayrılan Burak, transferin olması durumunda 11 yıl sonra yeniden siyah beyazlı formayı giyecek.

Son 1,5 sezonda Trabzonspor’da 32 maça çıkan milli futbolcu, 28 gol attı, 3 asist yaptı.