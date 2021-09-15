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HEYECAN DORUKTA! Beşiktaş - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'leri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş, üç yıllık aranın ardından Devler Ligi'nde sahne alıyor, Vodafone Park'ta Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Alex Teixeira ve Vida'dan faydalanamayacak olan Kartal'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken Sergen Yalçın da kafasındaki 11'i netleştirdi! İşte Beşiktaş - Borussia Dortmund maçına dair tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler

15.09.2021 - 09:46 | Güncelleme: FUTBOL

  • Şampiyonlar Ligi'ne dönen Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. 

  • BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

     

    Vodafone Park'ta 19:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

     

  • 3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bu mücadelede forma giyemeyecek.

     

  • SON BEŞ AVRUPA MAÇINDA BİR GALİBİYETİ VAR

     

    Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.

     

  • UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Wolves'a yenilen Beşiktaş, aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenilirken, normal süresi berabere biten maçta Rio Ave'ye ön eleme turunda penaltılarla yenildi.

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