UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş, üç sene aranın ardından döndüğü Devler Ligi'ndeki ilk grup maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda Alex Teixeira, Domagoj Vida ve Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND

SAAT: 19.45

HAKEM: Mateu Lahoz

STAT: Vodafone Park

YAYIN: EXXEN

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

YEDEKLER: Mert, Rıdvan, Salih, Oğuzhan, Gökhan, Can, Mehmet, Necip, Kenan

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

DORTMUND: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland

YEDEKLER: Unbehaun, Hitz, Moukoko, Reinier, Witsel, Passlack, Pongracic, Knauff, Wolf

TEKNİK DİREKTÖR: Marco Rose

GÖZLER PJANIC VE BATSHUAYI'DE!

Zorlu karşılaşmada gözler, Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyen Pjanic, kritik mücadelede siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Beşiktaş, Avrupa arenasında Borussia Dortmund ile karşılaştığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı (1989/90 Kupa Galipleri Kupası'nda 0-1 ve 1-2).

Şampiyonlar Ligi tarihinde Türk takımlarına karşı çıktığı dört maçı da kazanan Borussia Dortmund, bu galibiyetlerin tamamını Galatasaray'ı yenerek aldı (4G). Alman ekibinin, temsilcilerine karşı her maçı kazandığı iki ülkeden biri Türkiye (Çek Cumhuriyeti ile birlikte).

Avrupa arenasında Alman takımlarına rakip olduğu 11 maçın sadece ikisini kazanan Beşiktaş (1B 8M), bu iki galibiyeti de son eşleşmesinde RB Leipzig'i yenerek aldı (2017/18 Şampiyonlar Ligi grupları).

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçı kaybeden Borussia Dortmund (1-3 vs Lazio), daha sonraki beş grup karşılaşmasında yenilgi almadı (4G 1B) ve Aralık 2014-Aralık 2016 arasındaki yedi maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yakaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının sadece birini kazanan Beşiktaş (5B 4M), bu dört yenilginin ikisini Alman takımlarından aldı (0-3 vs Wolfsburg & 1-3 vs Bayern Münih).

SERGEN YALÇIN'IN İLK DENEYİMİ

Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösteriyor. Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşıyor.

AVRUPA'DA 225, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 45. MAÇ

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 225. mücadelesinde Dortmund'la karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 296 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 327 gol gördü.

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 45. mücadelesini veriyor. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 44 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 22 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 43 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 83 gol gördü.

GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

ALMAN EKİPLERİNDEN SADECE LEIPZIG'I YENDİ

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini Leipzig karşısında aldı. Daha önce Almanya'dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Leipzig ile çeşitli UEFA organizasyonlarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, grubunu namağlup lider tamamladığı sezon Leipzig'i iki karşılaşmada da mağlup etti. İstanbul'da Alman rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleyi ise 2-1 kazandı.

Böylece Beşiktaş, Alman ekipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yendi. Bu ülke takımlarına karşı 1 maçı berabere bitiren siyah-beyazlı ekip, 8 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar daha önce Borussia Dortmund'la 1989-1990 sezonunda Kupa Galipleri mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, rakibine 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.

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