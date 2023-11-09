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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında Norveç ekibi Bodo Glimt'i ağırlıyor. Bodo Glimt'e karşı Norveç'te oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş, galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu mücadeleyi televizyon ekranlarında takip edecek olan sporseverler, "Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Beşiktaş-Bodo Glimt maçı öncesinde öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 01:39 Güncelleme: 09.11.2023 - 01:39
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        • 1

          Beşiktaş-Bodo Glimt maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında Bodo Glimt'i ile karşılaşacak siyah beyazlılar, Avrupa'da galibiyet hasretine son vermek istiyor. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala Beşiktaş-Bodo Glimt maçının tarihi ve saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Beşiktaş-Bodo Glimt maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Konferans Ligi D grubu Beşiktaş-Bodo Glimt maçı 9 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ-BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Bodo Glimt maçı, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          ABOUBAKAR GERİ DÖNÜYOR

          Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

          Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesi halinde siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkacak.

          Sakatlıkları devam eden Daniel Amartey, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun ise forma giyme ihtimali düşük olarak gözüküyor.

        • 5

          UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1- Club Brugge 7

          2- Bodo Glimt 4

          3- Lugano 4

          4- Beşiktaş 1

          BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLARI

          30 KASIM PERŞEMBE

          20:45 Beşiktaş-Club Brugge

          14 ARALIK PERŞEMBE

          23:00 Lugano-Beşiktaş

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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