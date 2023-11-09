Beşiktaş-Bodo Glimt maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında Bodo Glimt'i ile karşılaşacak siyah beyazlılar, Avrupa'da galibiyet hasretine son vermek istiyor. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala Beşiktaş-Bodo Glimt maçının tarihi ve saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Beşiktaş-Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Beşiktaş-Bodo Glimt maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...