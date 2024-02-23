Beşiktaş BOA: 73 - Lattes Montpellier: 59 | MAÇ SONUCU
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş BOA, Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 73-59 yendi. Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Alakbar Hasanov (Azebaycan), Mladen Lucic (Karadağ)
Beşiktaş BOA: Elif Bayram 14, Evans 16, Lazic 8, Li 6, Nogic 17, Krivacevic 12, Melek Uzunoğlu, Topuzovic
Lattes Montpellier: Alston 16, Bernies, Jenkins 5, Djoko, Toure 7, Brun 2, Rabot 21, Traore, Zamoura 2, Naigre 6
1. Periyot: 21-11
Devre: 45-26
3. Periyot: 61-42
Beş faulle çıkan: 38.50 Toure (Lattes Montpellier)