Beşiktaş Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

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Koronavirüs hastalığına yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ailesiyle birlikte karantinada olduğunu ifade eden Akpolat, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalandığını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da geçmiş olsun dileklerini iletti.