Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.
BEŞİKTAŞ - BB ERZURUMSPOR
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Nkoudou, Aboubakar
YEDEKLER: Emre, Montero, Güven, Oğuzhan, Larin, Hasic, Nsakala, Dorukhan, Atakan, Kartal
TEKNİKDİREKTÖR: Sergen Yalçın
BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Donald, İbrahim Akdağ, Obertan, Novikovas, Ömer Şişmanoğlu, Gomes
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir
Ligde üst üste 3 maç kazanan siyah-beyazlı takım, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puan topladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.
Siyah-beyazlı ekip, evinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı.
4 MAÇTA TEK GALİBİYET
Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı 4 resmi maçta bir galibiyet elde edebildi.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı.
İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken, iki karşılaşmayı da 3-2'lik skorlarla kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor tur atlayan takım oldu.
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