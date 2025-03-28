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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmaması sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:21
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        Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporlarını açıkladı.

        Açıklanan rapora göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın yaptığı basın açıklamasında yer alan beyanların kulübün resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması sonucu “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” sebebi ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.

        ADALI, TFF'NİN HAKEM KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem tarafından yönetilmesini talep etmiş, TFF’nin açıkladığı hakem kararı sonrası basına açıklamalarda bulunarak , TFF'nin bu kararına çok sert tepki gösterip yönetimi istifaya davet etmişti.

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