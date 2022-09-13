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Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 yenilen Beşiktaş, 5 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti. Spor yazarları, Beşiktaş - Başakşehir maçını kaleme aldı

13.09.2022 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: Beşiktaş, Vodafone Park’ta iyi bir futbol ortaya koydu. Müsabakanın büyük bölümünde vitesi elinde tuttu. Özellikle ikinci yarıda topa da büyük bir üstünlükle sahip oldu. Ama hem Ghezzal, hem Dele’nin yokluğu merkezdeki yaratıcılığı baltaladı. Beşiktaş çok fazla kenar ortası yapmaya mahkum oldu. 90 dakikada tam 35 orta yaptı dün siyah-beyazlılar. 

  • Başakşehir de bu sezon Weghorst’u havada durdurabilen ilk takım olunca, kanat aksiyonları ilk 5 haftadaki kadar etkili gelişmedi siyah-beyazlıların. Şunu da eklemek gerek: Weghorst bu sezon Beşiktaş’ın sadece en iyi hücumcusu değil, aynı zamanda en iyi orta saha oyuncusu. Dün onun ilk maçlara nispeten daha fazla markajda kalması, Beşiktaş’ın oyununu etkiledi derinden. 

  • Valerien Ismael’in de performansı bence 1 aydır çok daha farklı. Geçen sezon ve bu yaz hazırlık dönemiyle kıyaslanamayacak kadar olumlu bir Beşiktaş futbolu var şimdi sahada. Büyük takım gibi davranan bir Beşiktaş var. Dün Başakşehir’e belki kaybettiler, ama tavır büyük takım tavrı. Önemli olan da bu. 

  • ATTİLA GÖKÇE: Başakşehir’e alkış borcumuz var. Avrupa’daki tüm maçlarını yenilmeden geçip Beşiktaş’ın önüne geldiklerinde Vodafone’u kendi evleri gibi kullandılar. Geldiler, yendiler ve döndüler. İlk yarıda topun sahibi onlardı: (39/61)... Ancak bu sahiplik, isabetli şut anlamında o kadar parlak değildi. Koca maç boyunca tek isabetli şut attılar. O da Traore’nin ayağından gol oldu. 

  • Beşiktaş’a bakarsak… Takımın en dinamik en etkili hattını oluşturan Nkoudou, Weghorst ve Muleka lig başından beri en kötü günlerini yaşadılar. Nkoudou… Topla her buluşmasında çabuktu ama ne etkili bir pas verebildi ne de ayağına gelen yüzde yüzlük fırsatları değerlendirebildi. Muleka deseniz o da kale ağzında iki kafa vuruşu yaparken golcü kimliğiyle değil topu kornere çelen stoper (!) haliyle göründü.

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