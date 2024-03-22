Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, milli aradan sonra Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig’in 31'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 16.00’da BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.