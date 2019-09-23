Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da birer galibiyet ve beraberlik ile ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR: 0-0

İlk yarı oynanıyor...

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Suat Arslanboğa

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, N’Koudou, Diaby, Burak

YEDEKLER: Utku, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Orkan, Muhayer, Rebocho, Lens

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Guldbrandsen, Crivelli

YEDEKLER: Volkan, Arda, Mehmet Topal, Elia, Demba Ba, Aziz Behich, Ponck, Uğur, Azubuike, Gökhan İnler

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

SÜPER LİG PUAN DURUMU

4 EKSİK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek.

Takımda ayrıca 3 sarı kartı bulunan Adem Ljajic, bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 6. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 5 maçın 4'ünde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 8 gole karşın kalesinde 11 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, daha önce resmi maçlarda 24 kez karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'i sadece 5 kez yenebildi. İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol attı.

EVİNDE 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 13 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Vodafone Park'taki son lig mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında, 11 Kasım 2018'de 2-1'lik skorla Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı takım, daha sonra evinde oynadığı maçlarda yenilgi görmedi. Beşiktaş, sahasındaki son 13 müsabakadan 9 galibiyet, 4 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, ayrıca ligde sahasındaki son 30 müsabakada ise gol atmayı başardı.