Beşiktaş Ayos, Celeste Plak'ı transfer etti
Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı smaçör Celeste Plak'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Hollandalı smaçör Celeste Plak'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı'mız, Hollandalı smaçör Celeste Plak ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Celeste Plak'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Celeste Plak, son olarak Roma Volley Club'ta forma giymişti.