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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor'da katıldığı programda TFF'nin ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'la ilgili kararını sert sözlerle eleştirdi. Her iki takımın da tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini belirten Kocadağ, UEFA kurallarının görmezden gelindiğini savundu.

Emre Kocadağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Bu durum hala tartışılıyorsa demek ki insanların vicdanında oturmayan şeyler var, adalet tam sağlanamamış. TFF'nin bu konuda uyması gereken bir düzenleme olmadığı için tartışmalar halen devam ediyor. TFF'nin kulüplerin görüşlerini alması gerekiyordu. Maalesef uluslararası örnekleri incelemeyerek, aceleci bir karar alındı. Sayın başkanımızın o dönemki haklı söylemleri bugün kamuoyu vicdanında tecelli ediyor. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu bu konuda vicdanen adaletli bir karar alınmadığını düşünüyor. UEFA'nın bir sürü talimatnamesi var. Bugün ligden çekilme kararı alan kulüpler olduğu zaman her konuda hassas davranan TFF, bu konuda yeterince hassas davranmıyor ve UEFA talimatnamesini görmezden geliyor."

"BAZI KULÜPLER KOLLANIYOR" "TFF'nin bu kararı alırken bazı kulüplerin menfaatlerini kolladığını görüyoruz ve biz bunu kabul etmiyoruz. Biz Beşiktaş olarak adaletli bir karar alınmasını bekliyoruz. Oynanmış maçlar olabilir doğru ancak bu takımlar keyfi olarak ligden çekilmediler. Bu takımlara maça çıkmıyormuş muamelesi yapmak bizim vicdanımıza sığmıyor. Beşiktaş'ın 18 deplasmana gittiği yerde bir rakibinin 16 deplasmana gidip onun üzerinde ligi bitirmesi adil midir? 1 golle bile şampiyonluklar yaşanıyor, biz de yaşadık. Pazar günü Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Maçın nerede oynandığı fark etmiyorsa deplasmanda maç yapmanın ne anlamı var? Deplasmanda oynamak önemli bir konu değilse, bu konu ligin kaderini etkilemiyorsa, bu maçları tarafsız sahada oynayalım. Bir rakibimiz son yıllarda Hatay deplasmanında puan alamamış mesela."

"EUROLEAGUE'DE ALINMIŞ KARARLAR ORTADA" "Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki herkesin istediğini yapmak mümkün olmaz. Ancak burada yapılacak en doğru şey, ligden çekilen takımların lige etkisini 0'a indirmek. En doğru sonuç, bizim önerdiğimiz sonuç. Bu takımlar keyfi olarak ligden çekilmediler. Öyle olsaydı küme düşürülürlerdi. Hükmen mağlubiyet kararı, yanlış bir uygulamadır. Bu takımların lige hiç başlamamış gibi sayılması gerekiyor. Doğruya en yakın sonuç budur. 20 sene önce alınmış bir kararla geçen sene alınmış bir karardan hangisini tercih edersiniz? Euroleague gibi bir organizasyonda alınmış kararlar ortada. UEFA talimatında alınmış kararlar var. Her konuda rehber olarak gördüğümüz UEFA'nın talimatlarını bu konuda neden görmezden geliyoruz?"

"TFF'Yİ DE KAYIĞA BİNDİRİRİZ" "Geçen hafta bir açıklama yaptık, 'Kayıkçı kavgası' şeklinde. Eğer TFF, bu iki takımın federasyonu gibi davranmaya devam ederse, biz o kayığa maalesef TFF'yi de bindirmek zorunda kalırız. Kulüplerin çoğunluğu belirli bir yönde karar alırsa TFF buna uymalıdır. Gelirler noktasında bunların geri alıması gibi bir talebimiz kesinlikle olamaz. Deprem bölgesine birçok yardımda bulunuyoruz. Zarar görmüş kulüplerin gelirleri ile ilgili kesinlikle bir talebimiz olamaz. Beşiktaş, diğer kulüplerin gelirine göz dikecek bir kulüp değil."

"KULÜPLER BİRLİĞİ TFF'YE YAZI ÇEKTİ" "UEFA, kararı yerel federasyona bırakabilir ancak yerel federasyonun bu konuda bir talimatnamesi yoksa TFF'nin kulüplere başvurması gerekirdi. Bunu yapmayıp kararın aceleci bir şekilde yazıyla kulüplere bildirilmesini doğru bulmuyoruz. Kulüpler Birliği olarak TFF'ye yeniden bir yazı yazılmış anladığım kadarıyla. Bu konu Tahkim Kurulu ile görüşülmeyecek ancak Kulüpler Birliği, konunun yeniden görüşülmesi için TFF'ye bir yazı çekti."

"DEVLET DEĞİL, TFF KARARI" "Pandemi döneminde alınan karar, devlet makamlarınca alınmış bir karardı. Güvenlik yada sağlıkla ilgili kararlara bizim bir söylemde bulunmamız mümkün değil. Bugün devlet, 'Bu lig bitti, büyük bir deprem yaşadık' deseydi, boynumuz kıldan ince olurdu. Devletin aldığı karar ile TFF'nin aldığı kararları denk görmek doğru değil." "G.SARAY DA KAYBEDECEKTİ" "Ben iki rakiple de deplasmanda oynadım ve puan kaybettim. Galatasaray da ikinci devre iki takımla da deplasmanda oynayıp puan kaybedecekti. Benim düşüncem böyle. Bu deplasman sayılarını nasıl eşitleyip, Beşiktaş'ın adalet beklentisini karşılayacaklar?"

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