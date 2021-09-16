AA

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Borussia Dortmund maçında oynayan futbolcular salon çalışması ile günü tamamladı. Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 20.00’de özel uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.