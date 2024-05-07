Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak.

Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı son lig maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes ile Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Omar Colley'in durumu ise yapılacak son antrenman sonrasında netleşecek.

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Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.