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Beşiktaş - Altınordu | CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın Antalya kampında oynayacağı Altınordu maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Siyah-beyazlılar, kamptaki ikinci sınavında İzmir ekibi ile karşı karşıya geliyor

10.01.2020 - 16:09 | Güncelleme:
Beşiktaş

Süper Lig'e verilen devre arasını Antalya'da yaptığı kampla değerlendiren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, buradaki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Mezokövesd-Zsory'i 2-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ: 2 - ALTINORDU: 2 (9' Lens, 36' Burak Yılmaz | 11' Karius kk, 24' Yasin)
(İlk yarı sona erdi...)

STAT: Gloria Sports
SAAT: 16.30
YAYIN:BJK Youtube
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Diaby, N'Koudou, Lens, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ALTINORDU: Erhan, Ravil, Sinan, Kerim, Ufuk, Oğulcan, Muhammed, Burak, Metehan, Hüseyin Atakan, Yasin
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Eroğlu

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