5 ay öncesine kadar bu maçları hep kaşarlı hakemler yönetirdi. Şimdi de daha gençler yönetiyor. Ne değişti? Bence şu değişti; gördüklerini çalıyorlar, kafalarında şeytan yok. Bir daha söylüyorum. Bir grup hakem maçları değil futbolu idare etmeye kalktı. Bununla ilgili de bugün derbiden sonra bir şeyler anlatacağım. Çok şaşıracaksınız.