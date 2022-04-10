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Beşiktaş - Alanyaspor maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti. Spor yazarları, Beşiktaş - Alanyaspor maçını yorumladı

10.04.2022 - 11:05 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU

    Yeni teknik adamla birlikte Beşiktaş'ta kabuk değişikliği oldu. Siyah-beyazlılar, oynadığı her maçta gol atar fakat gol de yer. Attıkları fazla olursa kazanır. Beşiktaş'ın maçlarını bir sporsever olarak seyretmek isterim. Göze hoş gelen işler yapıyorlar fakat defansları da bir hayli kötü. Teknik adam yeni, mutlaka buna da çare bulacaktır. 

  • Beşiktaş'ta 14 oyuncunun mukavelesi bitiyor. Bu durum ne olacak? O da muamma. Ama Beşiktaş'ta teknik adam, yönetimle anlaşarak ve tartışarak bir kadro kurarsa seneye de Beşiktaş maçları heyecanlı olacağa benziyor. 

  • 5 ay öncesine kadar bu maçları hep kaşarlı hakemler yönetirdi. Şimdi de daha gençler yönetiyor. Ne değişti? Bence şu değişti; gördüklerini çalıyorlar, kafalarında şeytan yok. Bir daha söylüyorum. Bir grup hakem maçları değil futbolu idare etmeye kalktı. Bununla ilgili de bugün derbiden sonra bir şeyler anlatacağım. Çok şaşıracaksınız. 

  • ALİ GÜLTİKEN

    Santrforlarla ilgili yorum yaparken her zaman dikkat etmek gerekir. Hele bu oyuncu geçmiş kariyeri bilinen marka bir oyuncuysa daha da temkinli olmak gerekir. Tıpkı Batshuayi gibi... "Çok gol kaçırıyor", "Bundan Beşiktaş'ın santrforu olmaz", "Bir an önce gönderilsin", "Hoca kadro dışı bıraktı" gibi birçok yorumdan sonra dün akşam yaptığı işler sonrasında yine omuzlarda... 

  • Tüm geçmiş yorumlar bir yana, galibiyet sevinci ile gelen coşku başka bir yana. Batshuayi önemli bir santrfor. Geçmişte yaptıkları da belli, buradaki beklentiler de. Bugüne kadar dönem dönem sıkıntılar yaşasa da temel problemler yalnızca ondan kaynaklanmadı. 

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