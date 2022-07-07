Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferinde mutlu sona ulaşırken oyuncuyu imza için dün akşam İstanbul'a getirdi. Geçen sezon kısa sürede lige damga vuran Kartal'ın yeni transferini yakından tanıyalım...

14 MAÇTA 17 GOLLÜK KATKI!

Geçen sezon ligin ikinci yarısında Kasımpaşa'ya transfer olan 22 yaşındaki santrfor, performansıyla ligin ikinci yarısına adeta damga vurdu, 14 maçta 17 gole doğrudan etki etti.

Devre arasında Standard Liege'den kiralık olarak transfer edilen Demokratik Kongolu oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Toplam 1063 dakika forma giyen Jackson Muleka, her 62 dakikada 1 gole doğrudan katkı sağladı.

Jackson Muleka ne yaptı?

- Kasımpaşa - Alanyaspor: 2:2 | 31 dakika oynadı (1 gol, 1 asist)

- Konyaspor - Kasımpaşa: 4-4 | 26 dakikada oynadı

- Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-2 | 31 dakika oynadı (1 gol)

- Göztepe - Kasımpaşa: 2-3 | 80 dakika oynadı (2 gol, 1 asist)

- Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 3-1 | 90 dakika oynadı

- Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 0-2 | 88 dakika oynadı (1 gol)

- Kasımpaşa - Gaziantep FK: 2-1 | 90 dakika oynadı (1 gol)

- Karagümrük - Kasımpaşa: 3-2 | 90 dakika oynadı (1 gol)

- Kasımpaşa - Adana Demirspor: 4-0 | 90 dakika oynadı (2 gol, 1 asist)

- Beşiktaş - Kasımpaşa: 0-3 | 88 dakika oynadı (2 gol)

- Kasımpaşa - Başakşehir: 2-3 | 90 dakika oynadı (1 gol)

- Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3 | 90 dakika oynadı

- Kasımpaşa - Antalyaspor: 2-4 | 90 dakika oynadı (2 asist)

- Altay - Kasımpaşa: 2-4 | 89 dakika oynadı

Toplam: 14 maç 12 gol 5 asist (1063 dakika)

KARİYERİNE TP MAZEMBE'DE BAŞLADI

Jackson Muleka, 4 Ekim 1999'da ülkesinin üçüncü büyük kenti Lubumbashi'de dünyaya geldi.

Katumbi Futbol Akademisi'nden yetişen 22 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2017'de doğduğu kentin takımı TP Mazembe'de adım attı.

TP Mazembe'de çıktığı 85 maçta attığı 57 golle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Muleka, 2020'de Standard Liege'e transfer oldu.

STANDARD LIEGE'DE 15 GOL

Jackson Muleka, ilk yurt dışı deneyimini yaşadığı Standard Liege'deki kariyerine istediği başlangıcı yapamadı. 2020-2021 sezonu başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyen Muleka, ligin son bölümüne doğru toparlandı ve takımına gol yollarında önemli katkı sağladı. Demokratik Kongolu oyuncu, ilk sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 12 gole imza attı.

Geçen sezon ise Standard Liege formasıyla tüm organizasyonlarda 21 müsabakaya çıkan ve 3 kez fileleri havalandırabilen Jackson Muleka, ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralandı. Kasımpaşa formasıyla 14 maçta 12 gol, 5 asistlik performans sergileyerek transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularının başında yer aldı.