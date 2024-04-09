Beşiktaş'a Mert Günok'tan iyi haber
Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynadığı maçta sakatlanan Mert Günok'tan iyi haber geldi
Giriş: 09.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 09.04.2024 - 17:00
Beşiktaş'ın son oynadığı Başakşehir karşılaşmasında 54. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok'tan iyi haber geldi.
Sakatlığı iyileşen tecrübeli kalecinin Samsunspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden Salih Uçan'ın ise cumartesi günü oynanacak maçı da kaçıracağı bildirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ