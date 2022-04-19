Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlıların gündemine forvet için yeni bir isim gündeme geldi. ABD Major Lig ekiplerinden New England forması giyen Polonyalı golcü Adam Buksa’nın Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı.

Yönetimin, 25 yaşındaki golcü konusunda teknik direktör Valerien Ismael ve ekibinin yapacağı değerlendirme sonrasında kararını vereceği belirtildi.

Polonya Milli Takımı forması da giyen Buksa’nın kulübüyle kontratı 2022 Aralık sonunda bitecek.

Kulübüyle bu sezon 7 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 1,93’lük forvet, ABD ekibine 2 yıl önce Polonya ekibi Pogon Szczecin’den 4.2 milyon Euro'ya transfer olmuştu.