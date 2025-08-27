Habertürk
        Beşiktaş, 258. Avrupa sınavında! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, 258. Avrupa sınavında!

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 11:47 Güncelleme: 27.08.2025 - 11:47
        Beşiktaş, 258. Avrupa sınavında!
        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre temsilcisi Lausanne ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıkacak.

        Siyah-beyazlılar, kulüp tarihinde Avrupa'da oynadığı 257 müsabakada 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında 348 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 394 gole engel olamadı.

        AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ

        Siyah-beyazlı futbol takımının Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 133 57 25 51 209 180
        Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
        UEFA Avrupa Konferans Ligi 15 9 2 4 29 23
        TOPLAM 257 97 50 110 348 394

        İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 8. RANDEVU

        Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 8. kez karşı karşıya gelecek.

        Beşiktaş daha önce Lugano ile 4, Zürih ile 2 ve Lausanne ile 1 kez karşı karşıya geldi.

        Siyah-beyazlılar bu müsabakalarda 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 de yenilgi yaşadı.

        Rakip ağları 16 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.

        BEŞİKTAŞ, KONFERANS LİGİ'NDE 16. MAÇINA ÇIKACAK

        Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde daha önce 15 karşılaşmaya çıktı.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

        Rakipleriyle 2 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 4 maçta ise mağlup oldu.

        Organizasyonda toplamda 29 gol atan Beşiktaş, kalesinde 23 gol gördü.

        Beşiktaş, Lausanne karşısında bu organizasyondaki 16. maçına çıkacak.

        SOLSKJAER'İN BEŞİKTAŞ'TA 8. AVRUPA SINAVI

        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında Lausanne karşısında Avrupa kupalarındaki 8. maçına çıkacak.

        Norveçli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde siyah-beyazlı takımla 7 kez boy gösterirken, bu maçlarda 3 galibiyet elde etti.

        52 yaşındaki çalıştırıcı, 1 kez rakipleriyle berabere kalırken, 3 maçta ise sahadan puan alamadan ayrıldı.

        Solskjaer'in öğrencileri söz konusu maçlarda 14 kez gol sevinci yaşarken, 12 gole ise engele olamadı.

        BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA 3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

        Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı.

        Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Beşiktaş bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

        FARKLI GALİBİYETLER

        Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

        Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

        Beşiktaş, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

        FARKLI YENİLGİLER

        Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı.

        Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

        Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla kaybetti.

        Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

        Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e de 5-0 kaybetti.

        AVRUPA'DA EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

        Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanına Oktay Derelioğlu sahip.

        Beşiktaş formasıyla 1993-1999 tarihleri arasında 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

        Siyah-beyazlı takımda Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

        Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Tammy Abraham 5, Joao Mario 4, Rafa Silva ve Milot Rashica 3'er, Salih Uçan 2, Moatasem Al-Musrati, Ernest Muçi, Necip Uysal ve Demir Ege Tıknaz da birer kez gol sevinci yaşadı.

