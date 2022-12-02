Beşiktaş ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrasında yerde kalan siyah-beyazlı oyuncu, saha içinde yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi ve 29. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak Galatasaray'da forma giymiş ve sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi geçen sezon sona ermişti.