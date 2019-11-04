04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş'ta kara bulutlar yerini bahar havasına bıraktı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre dibe vurduktan sonra ekim ayında yükselişe geçen siyah-beyazlılar, zirve yarışına yeniden ortak oldu.
KABUS GİBİ BAŞLADI
Sivasspor'a 3-0 mağlup olarak lige oldukça kötü bir başlangıç yapan Kartal, sonrasında ise evinde Göztepe'yi 3-0'la geçti. Ardından geçen 4 haftada galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alırken Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 kaybederek tam anlamıyla dibe vurdu.
KÜME DÜŞME HATTINDA!
6. haftada liderin 9 puan gerisine düşen Beşiktaş, 16. sıra ile küme düşme hattında yer aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu süreçte en çok eleştirilen isim olurken taraftarların tepkisi istifa çağrısına dönüştü.
ALANYA İLE BAŞLAYAN YÜKSELİŞ, DERBİ İLE TAVAN YAPTI
Beşiktaş'ta kötü günlerin bitişi ise Alanyaspor galibiyeti ile başladı. Lige iyi başlayan rakibini Vodafone Park'ta 2-0 yenerek ilk yenilgisini yaşatan siyah-beyazlılar, daha sonra ise Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Kartal'ın kader maçı ise Galatasaray oldu. Ezeli rakibini evinde Umut Nayir'in golüyle 1-0 yenen Beşiktaş, tam anlamıyla nefes aldı. Geride kalan haftada da Antalyaspor'u 2-1 yenerek ilk deplasman galibiyetini alan siyah-beyazlılar, lider Alanyaspor'un 4 puan gerisinde 8. sırada kendisine yer buldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2, Trabzonspor ve Galatasaray ile ise 1 oldu.
SADECE 1 GOL YEDİ
Beşiktaş son 4 haftalık dönemde savunma anlamında olumlu işaretler verdi. Sadece 1 gol yiyen siyah-beyazlılarda Loris Karius'un kritik kurtarışları takıma hayat verdi.
YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ YARADI
Fikret Orman'ın ani istifa kararı sonrası 20 Ekim'de seçime giden Beşiktaş'ta başkanlığa Ahmet Nur Çebi seçildi. Çebi önderliğindeki yeni yönetim, takımın ve personelin birikmiş alacaklarını hemen ödeyerek doping etkisi yarattı. Mali anlamda mutsuzluğun giderilmesi takımın sahadaki performansına da olumlu bir etki yaptı.
AVCI PES ETMEDİ
Kötü sonuçların ardından en çok eleştirilen isim olan Abdullah Avcı, taraftarın tepkisine rağmen vazgeçmedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Braga'ya iç sahada kaybedilen maçta taraftarların istifa çağrıları için "İstifa etmeyi düşünmedim, mücadeleye devam edeceğim. Taraftar her zaman haklıdır. Forma alıyor, kombine alıyor, buraya geliyor. Taraftar her zaman haklıdır, ağızlarından kötü bir kelime de çıkmadı. Dünyanın her yerinde bu aynı" diyerek durumu soğukkanlılıkla karşıladı. Avcı, çok eleştirilen pasa dayalı yeni oyun sistemini de rafa kaldırırken son 4 maçta daha dikine oynayan bir Beşiktaş ortaya çıktı. Son 4 maçta alınan 10 puanla zirve yarışına tutunan Beşiktaş, artık geleceğe daha umutlu bakıyor.
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