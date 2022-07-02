Enflasyon nedeniyle asgari ücrete yapılan ara zam Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcılarına büyük destek oldu. Asgari ücretin yılbaşındaki yüzde 50'lik artışın yanı sıra ikinci 6 ay için yüzde 30 gibi yüksek düzeyde artması Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcılarına yaradı. Çünkü devlet tasarrufları artırmak için bir para biriktirme sistemi olarak hayata geçirdiği BES’te her 100 lira biriktiren vatandaşına 30 lira teşvik veriyor. Ancak bunun bir üst sınırı var. Üst sınır da asgari ücrete bağlı. Bir yılda en fazla brüt asgari ücretin yüzde 30’u kadar teşvik veriliyor. İşte asgari ücretin artması bu teşvikin üst sınırını da yüzde 30 artırdı.

BES yatırımcısı 2022'de 5.280 lira daha fazla devlet teşviki alacak

(Türk Lirası) 2022/1 2022/2 Fark Net asgari ücret 4.253 5.500 1.247 Brüt asgari ücret 5.004 6.471 1.467 BES aylık devlet katkısı 1.501 1.941 440 Aylık Gönüllü+Otomatik BES devlet katkısı 3.002 3.882 880 BES 6 aylık devlet katkısı 9.006 11.646 2.640 Gönüllü+Otomatik BES devlet katkısı 18.012 23.292 5.280 Toplam katkı 36.024 41.304 5.280

SADECE GÖNÜLÜ BES'E 20 BİN 652 LİRA

2022'nin ilk yarısında net 4.253 lira olan ve yapılan artışla 5 bin 500 liraya yükselen asgari ücret brüt olarak 2022'nin ilk yarısında 5 bin 4 lirayken önümüzdeki aylarda yani 2022'nin ikinci yarısında 6 bin 471 lira olarak belirlendi. Yıllık brüt asgari ücret de böylece 60 bin 48 liradan 68 bin 832 liraya ulaştı. İşte devlet katkısı bu tutarlar üzerinden yüzde 30 ile sınırlandığı için bu yıl 18 bin lira olan tavan (ayda 1.501 lira) 20 bin 649 liraya (ayda 1.720 lira) tırmanmış olacak. Eğer sadece Gönüllü BES’teyseniz devlet 2022’de biriktirdiğiniz 68 bin 832 liraya karşı size 20 bin 642 lira verecek. Tabii ki bu parayı hemen vermiyor, hakketmeniz için 10 yıl ve 56 yaşını doldurma şartları var.

İKİSİNDEN BİRDEN 41 BİN 304 LİRA

Gönüllü BES’in yanı sıra bir de 2017'de başlayan ve 45 yaşından küçük çalışanların otomatik olarak kaydedildiği (daha sonra çıkmak serbest) Otomatik Katılım'a da ayrıca teşvik veriliyor. Yani yıllık 19 bin 404 lira gönüllü BES için teşvik alırken aynı tutarda teşvik eğer otomatik BES'te de bulunuyorsanız sizin olacak. Yani gönüllü BES’ten teşvik alsanız bile ayrıca bu sistemde kalırsanız ek olarak yatırdığınız her 100 liranın yüzde 30’u teşvik olarak yine sizin hesabınıza geçiyor. Böylece 2022’de otomatik BES’te de 68 bin 832 lira biriktiren bir kişi yine 20 bin 652 lira devlet teşviki almış olacak. Yani toplamda hem gönüllü BES hem Otomatik BES avantajlarını sonuna kadar kullanan vatandaş bu yıl 144 bin 96 liralık tasarrufa karşılık 36 bin 24 bin lira alacakken teşvik 144 bin 96 liralık birikim karşılığında 41 bin 304 liraya çıkacak. BES yatırımcıları bu yıl ek enflasyon zammı nedeniyle tam 5 bin 280 lira daha fazla devlet katkısı alacak.

FON SEÇİMİ ÖNEMLİ

Yıllık 120 bin lirayı 12 aya bölüp her ay ödeyebileceğiz gibi bu tutarı örneğin ocak ayında yatırabilirsiniz. Böylece hem yatırdığını miktar 12 ay boyunca BES fonlarında değerlenecek hem de devlet katkısı sizin adınıza yatacağı için 30 bin lira da yıl boyu yatırımlara yönlendirilip daha da artması sağlanacak. Ancak bu alanda fon seçimi birikimlerinizin değerlenmesi için büyük önem taşıyor.

Devletin hedefi uzun vadeli tasarruf olduğu için sistemde 10 yıl ve 56 yaşına kadar kalanlar bu paranın tümünü hak ediyor. O tarihe kadar da devlet katkısı sizin kendi birikiminiz ile birlikte yatırım araçlarında değerleniyor. Yani emekli olduğunuzda bu paranın değerlenmiş halini alıyorsunuz. İlk 3 yılın sonunda çıkanlar devlet katkısının yüzde 15’ini 6 yılını dolduranlar yüzde 35’ini 10 yılını doldurup 56 yaşını doldurmayanlar devlet katkısının yüzde 60’ını almaya hak kazanıyor.