"Hakkımda son birkaç gündür yapılan haberlere cevabımdır" diyen Berrak Tüzünataç, şu ifadeleri kullandı:

19 yaşımdan beri bütün hayatımı büyüme sürecimi, benim açığımı bulmaya, yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum.

Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum. Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim, siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni.