Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Berrak Tüzünataç, yaklaşık 5 aydır birlikte olduğu sevgilisi Alp Özcan ile önceki akşam Etiler’deki bir mekanda görüntülendi. Tüzünataç, mekana sevgilisi Alp Özcan’ın arabasıyla birlikte geldi. Yaklaşık 2 saat baş başa yemek yiyen sevgililer, basın mensuplarının kendilerini beklediğini öğrenince ufak bir panik yaşadı.

Mekan içerisinde kaçış planı düşünen çiftten Berrak Tüzünataç, yemekten tek başına telefonda konuşarak ayrılırken muhabirlerin Alp Özcan ile ilgili sorularını yanıtsız bırakarak uzaklaştı. Berrak Tüzünataç’ın ardından mekanda yaklaşık 10 dakika kalan Alp Özcan, basın mensuplarına görüntü vermemek için mekanı arka kapıdan terk etti.