"HALA ÇOK SEVİYORUM" DEMİŞTİ...

Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç ile ayrılığı sonrası, “Anlaşamadık ve konuştuk zaten karşılıklı hallettik. Hala çok sevdiğim, çok değer verdiğim biri. Ayrılık nedeni olarak her şey var… Konuştuk, bitirdik. Takdir edersiniz ki, çok fazla konuşmak istemiyorum özel hayatımla ilgili. Tekrar bir araya gelmeyiz, bitti.” açıklamasını yapmıştı.